Infractions d'ordre sexuel envers des mineurs

Roger Grégoire purgera sa peine dans la collectivité

durée 16h15
10 novembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Roger Grégoire, 67 ans, un résident de Saint-Prosper, purgera une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité, pour avoir incité des mineurs à des contacts sexuels.

C'est la sentence qui a été rendue jeudi dernier par la juge Sandra Rioux, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

En vertu d'une entente de facilitation où l'homme avait reconnu sa culpabilité, il sera en probation pour trois ans, en plus d'une ordonnance en vertu de l'article 109 (interdiction de posséder des armes) pour une période de 10 ans, et une ordonnance de prélèvement d’un échantillon d’ADN.

Rappelons que l'individu avait été arrêté le 7 novembre 2023, à sa résidence de Saint-Prosper, par des agents de la Sûreté du Québec, qui avaient aussi perquisitionné du matériel informatique sur place.

Le premier chef d'accusation porté contre lui indiquait qu'entre le 25 août 2023 et le 12 septembre 2023, Grégoire avait communiqué par un moyen de télécommunication avec une personne mineure de 15 ans, dans le dessein de perpétrer une infraction d'ordre sexuel. Un second chef de la même accusation avait aussi été porté, cette fois concernant une personne mineure de 17 ans, pour une incitation commise entre le 12 et le 13 septembre 2023.

