Les élus de St-Georges questionnés sur l'importance de la sécurité dans les rues

Lors du conseil municipal de Saint-Georges du 10 juin dernier, le sujet de la vitesse dans les rues de la ville est revenu autant de la part du maire que d’une citoyenne, Marie-Claude Lapointe.

Avant de procéder à l’ouverture de la séance, Claude Morin a glissé ces mots :

« Je veux revenir sur la vitesse dans les secteurs résidentiels. C’est à chaque printemps. La majorité des gens qui vont vite dans les secteurs, c’est les gens du secteur. Je pense que c’est dans les responsabilités du conseil. Oui on peut mettre des pancartes partout, mais ça ne réglera pas la situation. De plus on a contacté les policiers de la Sûreté du Québec d’assurer une sécurité accrue. Il va y avoir plus de patrouilles dans les secteurs résidentiels. »