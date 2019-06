À l’occasion du 80e congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), qui se déroulait du 12 au 14 juin au Centre des congrès de Québec, Maryanne Bélanger, directrice générale et secrétaire-trésorière de Saint-Côme-Linière, a reçu un prix Mérites ADMQ 2019. Son implication dans le projet de rénovation de l’aréna lui a valu ce prix.

Prix Mérites ADMQ 2019

Ce prix vise à faire rayonner les initiatives et à souligner l’excellence des membres de l’ADMQ en reconnaissant les réalisations dignes de mention. Ses méthodes innovantes et son leadership inspirant ont finalement fait en sorte que le projet problématique s’est résolu avec des coûts nettement diminués, une dette municipale moindre et un niveau de taxation stable.

« Mme Bélanger est une jeune gestionnaire de la relève qui n’a pas froid aux yeux. Ses nombreuses qualités de gestionnaire lui ont permis de bâtir une relation de confiance avec les membres de son conseil municipal et les Cômelinois. Le vent de fraîcheur qu’elle apporte sera assurément bénéfique pour le dynamisme de Saint-Côme-Linière ! », a souligné Mme Sophie Antaya, présidente de l’ADMQ.



L’engagement pérenne honoré



L’ADMQ profite aussi du congrès annuel pour souligner les nombreuses années d’engagement de ses membres dans le milieu municipal.

Pour ses 35 ans, Lise Vachon, directrice générale adjointe de Vallée-Jonction, a reçu un prix Hommage à l’engagement municipal.