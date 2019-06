La Ville de St-Georges aura son complexe multisport

Voir la galerie de photos

La Ville de Saint-Georges a besoin depuis bien longtemps d’installations sportives pour accueillir la population locale et des environs. Aujourd’hui, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, au nom du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge a fait l’annonce de l'agrandissement de la Polyvalente de Saint-Georges par la construction d'un complexe multisport.

« Le Centre multisport comprendra une piscine de dix couloirs de 25 mètres, un bassin d’eau récréatif pour nos aînés et nos plus petits, un grand gymnase double, quatre nouvelles classes pour l’enseignement et un lien fonctionnel entre la Polyvalente Saint-Georges et le futur complexe. » a indiqué lors de l’annonce, Samuel Poulin.

Un projet qui pourra débuter rapidement

Aucune date n’est fixée, mais le gouvernement a accordé un premier montant de 1 931 328$ pour les plans et devis à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. La participation du gouvernement devrait avoisiner les 20 M$ et le projet sera en partenariat avec la ville.

Également, il sera possible de procéder dès maintenant au démarrage du projet grâce à un financement approximatif de 10%. Les autres étapes de réalisation débuteront dès que la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin sera prête.

Le maire de Saint-Georges a fait un discours très ému de cette annonce. Lorsqu’il a reçu le téléphone du député, il n’arrivait pas à croire que le projet se fasse aussi rapidement et a remercié tous ceux qui font partie de ce projet.

« Oui on y croyait, tout était là, notre dossier était bon, mais ça été vite. Je crois que c’est le projet qui a été le plus rapide. »

Un besoin criant pour une piscine

En 2017, il avait été annoncé qu’en 2019 le bassin du Cégep Beauce-Appalaches fermerait ses portes le 10 juin 2019. Il n’était plus possible de l’entretenir et n’était plus rentable depuis un bon moment.

Avec sa fermeture, il ne reste plus que la piscine intérieure de la Polyvalente de Saint-Georges qui ne fait que 20 mètres de longueur quand la taille minimale exigée pour recevoir des compétitions de natation est de 25 mètres. Les dimensions de la future piscine permettront la tenue de ces évènements.

La Ville de Saint-Georges a le désir de recevoir les Jeux du Québec de 2024 et se devait de déposer son projet de complexe avant l’automne 2020.

De plus, les nombreux cours de natation offerts par la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) posent de nombreux défis logistiques en les déplaçant à la Polyvalente.