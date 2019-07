Les MRC de Chaudière-Appalaches disposeront de conseils pour préserver les bâtiments patrimoniaux

En tant que gestionnaire régional du projet, la MRC de Lotbinière est heureuse d’annoncer le démarrage d’un service de clinique d’architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches. Le projet dénommé CAPCHA sera déployé sur le territoire des 8 MRC participantes jusqu’en mars 2022. CAPCHA permettra aux propriétaires de maisons anciennes, ainsi qu’aux comités d’urbanisme des 122 municipalités concernées, d’obtenir les services-conseils de la firme Marie-Josée Deschênes, architecte, inc.

L’architecture patrimoniale étant omniprésente dans la majorité des municipalités de la Chaudière-Appalaches, il importe aux MRC concernées de préserver ce patrimoine bâti qui constitue une ressource fragile et non renouvelable qui requiert une expertise particulière lorsque des travaux de rénovation ou de restauration sont prévus.

« À l’ère du développement durable, les élus de la Chaudière-Appalaches jugent important d’assister et de conseiller les personnes qui assurent une pérennité aux bâtiments patrimoniaux dans leurs communautés. L’originalité du projet repose sur la visite « in situ » des maisons anciennes afin de poser un diagnostic le plus juste possible quant aux travaux nécessaires pour leur préservation et leur mise en valeur», de soutenir Monsieur Gaétan Vachon, président de la table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA)

Pour atteindre ces objectifs, l’aide-conseil de la clinique d’architecture patrimoniale est prévue en trois volets soit l’Aide-conseil aux propriétaires de maisons anciennes datant d’avant 1950, l’assistance-conseil pour les comités consultatifs d’urbanisme dans des zones patrimoniales sur des édifices d’importance patrimoniale, ainsi que des formations sur l’ensemble des territoires concernés.

L'implantation du projet est rendue possible grâce au soutien du fonds d’appui et de rayonnement des régions (FARR).