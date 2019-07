Un projet-pilote d'implantation du compostage à la Ville de St-Joseph

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a débuté un projet-pilote d’implantation du compostage à son hôtel de ville et au chalet municipal. Durant les prochaines semaines, les employés de la Ville et les jeunes du Camp de jour pourront pratiquer le compostage dans le cadre de leur travail et de leurs activités.

Cette semaine, le maire Pierre Gilbert a présenté aux participants les rudiments du compostage, les bénéfices de cette pratique et démontré que composter, c’est un geste facile à intégrer au quotidien.

« Contrairement à l’opinion de plusieurs personnes, faire du compost est très simple et accessible à tous, petits et grands citoyens. En faisant chacun un petit effort pour l’environnement, tous les gestes rassemblés ont un réel impact sur l’amélioration de notre milieu de vie », mentionne M. Gilbert.

Le comité Environnement et développement durable qui est composé de citoyens, d’élus et d’employés municipaux avait proposé le projet-pilote. Le but est de réduire la quantité d’ordures envoyée au site d’enfouissement.

Formations sur le compostage

Deux fois par année, les citoyens de Saint-Joseph-de-Beauce et des municipalités environnantes peuvent participer à des formations sur le compostage. La prochaine est prévue le mardi 10 septembre à 19 h au chalet municipal.

Les Joselois qui participent à la formation pourront acquérir gratuitement un composteur de type machine à terre ou rotatif, selon leurs besoins.

Pour plus d’information ou pour s’inscrire, vous pouvez contacter François Roberge, coordonnateur en environnement, à la MRC Robert-Cliche au 418-397-4358 poste 231.