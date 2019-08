Début de la première étape du futur complexe multisport de Saint-Georges

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin a annoncé par les réseaux sociaux que les appels d’offres pour la construction du complexe multisport de Saint-Georges avaient été lancés.

C’est le 5 août dernier que le gouvernement du Québec a publié l’avis qui concerne les plans et devis qui est la première étape pour l’avancement du projet. Les entreprises ont jusqu’au 9 septembre 2019 à 14h pour déposer leur offre.

Selon ce qui est indiqué sur l’appel d’offres, la durée du contrat est de 31 mois. Il n’a pas été possible de confirmer auprès de la Commission scolaire de Beauce-Etchemin si cette durée implique que les travaux de construction ne débuteront pas avant un minimum de deux ans et demi.

Un nouveau complexe

Ce projet évalué à plus de 26 M$ avait été annoncé le 18 juin dernier. Le centre comprendra une piscine de dix couloirs de 25 mètres, un bassin d’eau récréatif, un grand gymnase double, quatre nouvelles classes pour les élèves et un lien fonctionnel entre la polyvalente de Saint-Georges et le futur complexe.