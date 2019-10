L'édifice municipal de St-Hilaire-de-Dorset est préparé en cas de sinistre

En 2017, le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Dorset a entrepris des travaux d’amélioration à son édifice municipal. Les deux objectifs principaux étaient de fournir aux citoyens un lieu de rassemblement où la vie communautaire serait plus dynamique et de sécuriser l’endroit afin de les recevoir en cas de sinistre important.

La municipalité avait reçu une aide financière du Programme de soutien des actions de préparation aux sinistres- volet 2 qui a été utilisée en partie pour l’installation d’une génératrice en cas de panne d’électricité majeure. De plus, l’édifice s’est doté d’un signal cellulaire amplifié et de la fibre optique pour Internet. L’endroit pourra être servir de centre de coordination ou de centre de services et d’hébergement temporaire.