Des sapins pour diminuer les inondations à Beauceville

Une centaine de citoyens de Beauceville s’était présenté hier soir à une réunion d’information qui concernait les possibles solutions afin de diminuer les impacts des inondations printanières.

Installation d’estacades

L’ingénieur Brian Morse du Département de génie civil et de génie des eaux de l’Université Laval, a étudié et modélisé le comportement de la rivière Chaudière et la formation de l’embâcle qui a causé la crue en avril dernier. La solution qui a été retenue est celle de l’installation de deux estacades à la hauteur des Rapides-du-Diable. Il se comporte comme un barrage flottant, mais est composé de sapins attachés le long de câbles.

Comme l’a indiqué le spécialiste, cela n’empêchera pas les inondations, mais diminuera sa force et les risques de revivre une crue printanière comme d’avril 2019.

Une première étude à Saint-Raymond

La ville de Saint-Raymond dans Portneuf fait partie depuis 2016 d’un projet de recherche qui concerne les inondations qui sont également causées par la formation d’embâcle sur la rivière Sainte-Anne. Jusqu’à présent, les estacades ont bien réagi, mais l’on parle de 3 km, alors qu’en Beauce la problématique est sur une distance d’environ 40 km.

Réticence de la part de citoyens

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal a annoncé que le projet évalué à 300 000 $ serait financé en totalité par le gouvernement du Québec par l’entremise du Ministère de la Sécurité publique.

Par contre, certains propriétaires ne veulent pas que les ancrages soient installés sur leur terrain. Dans un premier temps, le maire de Beauceville, François Veilleux, devra négocier avec ces derniers pour que le projet soit en place dès cet automne. Il a déclaré que s'il n'y avait pas d'entente, il irait jusqu'à l'expropriation.

M. Provençal donne son appui au maire sur ce dossier et indique que lorsqu’il s’agit de la protection des citoyens et des biens le processus peut être accéléré.

Draguer la rivière

Lors de la réunion, la solution de draguer la rivière est revenue. Il a été mentionné que cette option demanderait d’enlever beaucoup de portions de terre sur les côtés de la rivière en plus de le faire jusqu’à Scott sur un total de 40 km. De plus, pour des raisons environnementales, le dragage ne serait pas permis.

La municipalité multiplie ses efforts

Le gouvernement du Québec et le maire de Beauceville continueront à collaborer pour parvenir à sécuriser les citoyens.