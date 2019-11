Ville de Saint-Georges complète l'éclairage à DEL

La Ville de Saint-Georges procédera à la dernière phase des travaux de remplacement qui consistent à remplacer les lampes de rues au sodium par des lampes à DEL. L’entreprise Électricité André Langevin inc. réalisera ceux-ci pour la somme de 192 963 $.

Ces travaux seront effectués notamment dans les secteurs suivants : la 42e Rue Nord, à Saint-Jean-de-la-Lande, la 90e Rue, la 1re Rue Sartigan, la 127e Rue, le boulevard Lacroix, le boulevard Dionne, la 16e Avenue dans le secteur ouest, la 118e Rue et la 107e Rue.

Les élus ont par ailleurs accepté la soumission de l’entreprise Services sanitaires DF de Beauce inc. pour la cueillette et le transport des matières résiduelles au cours des quatre prochaines années avec la possibilité de prolonger l’entente pour une période de 12 mois. L’entreprise réalisera la cueillette et le transport au coût annuel de 882 556 $ taxes incluses.

Le conseil a d’autre part autorisé les plans et estimations pour le projet de stabilisation des berges de la rivière Pozer au parc des Sept-Chutes. Ces travaux ont pour but de protéger les berges contre l’érosion. Les travaux consisteront à procéder, sur une longueur de 100 mètres, à l’enrochement le long du stationnement.