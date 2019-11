MRC Robert-Cliche : un budget 2020 moindre que l'an dernier

Les maires de la MRC de Robert-Cliche ont adopté un budget de 5 238 517 $, lors de la séance du conseil des maires qui s'est tenue le mercredi 27 novembre.

Le budget adopté révèle une légère baisse de 80 109 $ par rapport à 2019, résultant d’une révision approfondie des dépenses.

Ce budget alloue également des sommes plus importantes pour la matérialisation du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), dont une partie des investissements proviendra d’un fonds réservé, pour lancer des initiatives afin d’améliorer sa performance en recyclage et en réduction de déchets finaux. Les quotes-parts seront égales ou inférieures pour les municipalités du territoire, reculant en moyenne de 6,8 %.

Appui au prolongement de l’autoroute 73

Le préfet, Jonathan V. Bolduc, a par ailleurs réitéré l’appui du conseil des maires au prolongement de l’autoroute 73 :

« Cette infrastructure est centrale pour la Beauce. On a eu l’appui du sud de la Beauce pour que soient réalisées les multiples phases du tronçon de Saint-Joseph à Saint-Georges, alors on appuie sans réserve à notre tour la réalisation des phases qui nous rapprocheront de la frontière américaine. Il en va de notre développement économique et du rehaussement de notre sécurité. »

Jonathan V. Bolduc réélu au poste de préfet

Lors de cette séance du conseil, Jonathan V. Bolduc, a également été réélu au poste de préfet. Le maire de Saint-Alfred, Jean-Rock Veilleux, a aussi a été reconduit dans sa fonction de préfet suppléant. Le maire de Saint-Victor a tenu à remercier tous les membres du conseil des maires pour leur confiance.