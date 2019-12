Taxibus annonce deux nouveaux départs la fin de semaine

Il avait déjà été annoncé que le service Taxibus procéderait à une modification de ses tarifs à compter du 2 janvier 2020. Il s’agit de la toute première modification apportée depuis la mise en place du service en 2011. De plus, deux nouveaux départs s’ajouteront la fin de semaine.

Changement tarifaire

Le tarif régulier pour un déplacement augmente de 0,50 $ pour être à 4,50 $. Le coût du laissez-passer régulier mensuel sera de 100 $ au lieu de 90 $.

Pour les étudiants et les personnes de 65 ans et plus, il en coûtera 2,75 $ soit une majoration de 0,25 $. Le laissez-passer mensuel sera de 65 $, soit une hausse de 5 $.

Deux nouveaux départs

Le service Taxibus ajoutera a pris la décision d’ajouter deux nouveaux départs les samedis et dimanches. L’un sera à 9 h 45 et l’autre à midi.

Cette année, Taxibus Saint-Georges a réalisé 97 000 déplacements qui ont nécessité 30 000 courses. La moyenne du nombre de personnes par course a été près de 3,3. On compte actuellement 3000 membres actifs.

