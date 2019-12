Les employés de Saint-Odilon-de-Cranbourne ont signé leur convention collective

La municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne et ses employés affiliés au Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5270, ont procédé cette semaine au renouvellement de leur convention collective.

La municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne et ses employés viennent de renouveler leur convention collective pour une période de 5 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Les négociations ont eu lieu à l’automne 2019 et les parties ont procédé à la signature de leur nouvelle convention collective le 12 décembre dernier suite à un vote unanime tant de la partie patronale que de la partie syndicale quant au nouveau contrat de travail. La convention collective en vigueur se terminait le 31 décembre 2019 et les parties souhaitaient s’entendre avant l’échéance de celle-ci. La municipalité a été accompagnée dans l’ensemble de la démarche par Marc-André Paré, consultant en ressources humaines.