Le plan de revitalisation du centre-ville en images

C'est en fin d'année que le conseil municipal de Beauceville a rendu public son plan de revitalisation du centre-ville qui a été conçu pour atténuer grandement les effets des inondations printanières de la rivière Chaudière.

Le principal secteur visé par cette première étape de revitalisation sera le quadrilatère formé du boulevard Renault et de la 9e Avenue, entre le pont et la 107e Rue.

Un tout nouvel hôtel de ville y sera construit comme pièce maîtresse de la refonte de ce quartier durement touché par les inondations du printemps dernier et aussi, depuis toujours. Le nouvel édifice municipal sera érigé sur la 9e Avenue où se trouvent présentement trois maisons et les installations du Centre électrique de Beauce, soit un espace directement voisin de la Quincaillerie Beauceville

Un immense parc, divisé en son centre par une rue orientée Est-Ouest, occupera l'espace devant l'édifice municipal entre la 9e avenue et le boulevard Renault. Il sera notamment conçu avec des monticules et des installations pour absorber les eaux et servir de tampon aux glaces qui envahissent traditionnellement le secteur.

