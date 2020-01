Centre sportif de Saint-Joseph: entente de principes avec la CSBE pour l'achat des terrains

Voir la galerie de photos

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et la Commission scolaire Beauce-Etchemin viennent de conclure une entente de principes pour l'achat du terrain sur lequel sera érigé le futur Centre sportif dont la construction doit débuter cet automne.

C'est le maire Pierre Gilbert qui en a fait l'annonce ce matin aux convives du petit-déjeuner de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Joseph puisqu'il était le conférencier invité.

Les nouvelles installations prendront place entre l'aréna actuel et la route de contour, derrière la Polyvalente Benoit-Veilleux.

L'entente de principes avec le Commission scolaire, qui est propriétaire du terrain, devrait se finaliser en février après quoi suivra une rencontre publique afin de présenter le projet à la population. L'appel d'offres, avec devis de performance assez détaillé, sera lancé ce printemps et si tout se déroule comme prévu, la première pelletée de terre devrait se faire à l'automne.

Le chantier sera en opération une quinzaine de mois avec une ouverture du nouveau Centre sportif en 2022, prévoit le maire. Le tout demandera des déboursés de 9,8M$ alors que la municipalité a déjà une subvention confirmée de 6,5M$ provenant du gouvernement du Québec. L'aréna actuel demeurera en opération tout le long de la construction du nouveau centre et la Ville décidera de son sort lorsque le projet sera complété

Face à certaines critiques reçues que le dossier n'avançait pas, le maire Gilbert a fait remarquer qu'avec « un projet de 10 millions, je vais demander aux citoyens de me permettre de me positionner les deux pieds solides à terre pour être sûr que l'on prend les bonnes décisions et que l'on fait les bonnes démarches parce que c'est un projet important pour de pas se retrouver à la fin avec des 'On aurait donc du faire ça ou bien ça' ».

Le bâtiment devrait aussi abriter une salle communautaire alors que l'on retrouvera également une patinoire extérieure sur les terrains de l'ensemble sportif.