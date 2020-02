Lancement de la Politique familiale et des aînés de la MRC de La Nouvelle-Beauce

Le 30 janvier dernier, la MRC de La Nouvelle-Beauce a lancé sa Politique familiale et des aînés (PFA) 2020-2022 en présence d’une trentaine de représentants des municipalités de son territoire et du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Il s’agit d’un outil de planification qui provient des onze PFA locales déjà adoptées par les municipalités. Il vise à offrir aux familles et aux aînés de la Nouvelle — Beauce un milieu de vie agréable. Les actions prévues s’appuient sur six axes d’intervention, soit :

– Habitation et services de proximité.

– Espaces publics et infrastructures.

– Loisirs et vie communautaire.

– Communications et relations avec les municipalités et les partenaires. – Sécurité et déplacements.

– Environnement.

Pour monsieur Gaétan Vachon, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce, le projet des PFA est un bel exemple qu’ensemble, les municipalités et la MRC peuvent construire une vision territoriale tout en gardant la couleur locale des communautés.

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à une contribution financière du gouvernement du Québec.