Près de 300 personnes attendues au forum sur les milieux humides et hydriques

Près de 300 personnes sont attendues au forum sur le Plan régional des milieux humides et hydriques de la Chaudière-Appalaches qui se tiendra toute la journée du 26 février au Centre Caztel de Sainte-Marie.

L’événement sera animé par l’auteure et journaliste, Hélène Raymond, alors que le préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce et maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon, livrera une conférence portant sur la résilience face aux inondations. Trois autres conférencières et un panel composé de cinq experts viennent compléter le programme de la journée.

Normand Côté, préfet de la MRC de Lotbinière, ainsi que Martin Vaillancourt, directeur général du Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches de même que Josée Breton, coordonnatrice du Plan régional de milieux humides et hydriques seront du nombre des participants en tant que responsables de l'organisation de l'événement.

Pour de plus amples renseignements, on peut visiter le site Web du Pan régional de milieux humides et hydriques.