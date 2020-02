L'Ordre du mérite Saint-Georges accueillera cinq nouveaux récipiendaires

Cinq personnes seront admises cette année à l’Ordre du mérite Saint-Georges lors d'un gala-reconnaissance qui aura lieu le 23 avril prochain.

Il s'agit de Colette Bourque dans le secteur d'implication communautaire économique, Paul-Émile Gosselin et Pauline B. Pépin, pour le secteur d'implication communautaire, Jean-Louis Lemieux (économique, éducationnel et sportif) et Pierre Morin (culturel, éducationnel et sportif).

Chaque année, dans le cadre d’un gala-reconnaissance, Ville de Saint-Georges remet des honneurs et distinctions à ses citoyens se démarquant, soit par leur engagement exceptionnel, leurs réalisations personnelles ou l’accomplissement d’un exploit. L

Le gala-reconnaissance du 23 avril se tiendra au centre culturel Marie-Fitzbach.