Le parc de l'Érablière aura ses jeux d'eau cet été

Lundi soir, le conseil de Ville de Saint-Georges a approuvé la plus basse soumission conforme pour l’aménagement de jeux au parc de l’Établière situé entre la 85e Rue et la 87e Rue. C’est l’entreprise Cité Construction TM inc. qui réalisera les travaux au coût de 392 913 $.

Divers projets ont été approuvés dont la stabilisation des berges de la rivière Pozer au parc des Sept-Chutes. L’entreprise Giroux et Lessard ltée réalisera ce projet au coût de 97 357 $. Les aménagements paysagers des parcs et espaces verts de la ville au cours des trois prochaines années seront exécutés par l’entreprise Les Jardins de la Passion inc. pour la somme de 491 934 $.

Le conseil a également donné son autorisation pour l’emplacement des sculptures de Beauce Art en 2021. Les œuvres seront aménagées à l’espace Carpe Diem.