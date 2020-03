Enfouissement temporaire des matières recyclables en Nouvelle-Beauce

Dans la foulée des mesures préventives pour limiter la propagation de la COVID-19, la MRC de La Nouvelle-Beauce a appris qu’elle n’avait plus d’endroit vers lequel acheminer le contenu des bacs bleus pour leur tri.

En effet, la Société VIA, qui recevaient les matières recyclables de 10 municipalités de la Nouvelle-Beauce, a fermé ses portes le 24 mars, et ce, jusqu’au 13 avril, et peut-être davantage, afin de protéger la santé de son personnel.

Après avoir évalué plusieurs options, la MRC de La Nouvelle-Beauce est malheureusement dans l’obligation de réacheminer temporairement ses matières recyclables vers son lieu d’enfouissement technique (LET) à Frampton et de les enfouir. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle dans une situation exceptionnelle! Dès que la situation reviendra à la normale, la MRC de La Nouvelle-Beauce avisera sa population.

D’ici là, la collecte des matières recyclables se poursuivra néanmoins selon l’horaire habituel, car les camions de recyclage qui entrent au LET de Frampton seront comptabilisés. Leur nombre nous permettra de monter un rapport au gouvernement du Québec visant à évaluer tous les impacts de la pandémie de la COVID-19.

Pour limiter les conséquences de cette situation, la MRC de La Nouvelle-Beauce encourage ses citoyens à stocker leurs matières recyclables le plus possible. De petits gestes peuvent faciliter cette mesure :

• Défaire les boîtes de carton et les aplatir pour compacter le plus possible le contenu actuel du bac bleu.

• Mettre dans des sacs de plastique les matières qui ne rentrent plus dans le bac de recyclage et les entreposer en attendant.

• Acheter uniquement les produits nécessaires pour éviter le gaspillage.

• Acheter en vrac, lorsque possible, pour réduire la quantité d’emballage.

Cette suspension n’aura pas d’impact sur la collecte des déchets, qui se poursuivra. Cependant l’horaire de collecte pourrait être légèrement modifié, en débutant plus tôt le matin et en se terminant plus tard en soirée.

Écocentres

Bien que les écocentres régionaux situés à Sainte-Marie et à Frampton demeurent ouverts, la MRC de la Nouvelle-Beauce nous invitent les les citoyens à reporter à plus tard leurs déplacements dans ces installations. Seule une personne à la fois sera admise dans le bâtiment, et ce, seulement si nécessaire. De plus, le préposé de l’écocentre ne manipulera en aucun temps les matières. Ceci vise à limiter les risques de propagation de la COVID-19.