La Ville de Beauceville offre maintenant le service d’alertes et notifications de masse par téléphone, mobile, SMS ou courriel.

Le système est implanté en collaboration avec CITAM qui gère actuellement le service d’impartition des appels et le Système de gestion de requêtes et plaintes.

Le système d’alertes et de notifications de masse a pour objectif de permettre de rejoindre rapidement et efficacement les citoyens, commerçants et entreprises pour les informer de situations diverses qui touche la sécurité publique (inondations, pannes d'électricité, avis d'ébullition), les travaux publics (déneigement, fermetures de routes, bvris d'aqueduc), les loisirs et l’administration.

Les alertes et communications sont paramétrables, c'est-à-dire que les abonnés peuvent choisir les alertes et notifications selon leurs préférences.

Les résidents intéressés peuvent s'inscrire au service en visitant le site Web de la Ville de Beauceville ou en téléphonant à l'administration municipale. À noter que les données recueillies demeurent confidentielles.