Les parcs et espaces verts de Sainte-Marie sont toujours fermés

Les beaux jours sont à nos portes et les gens voudront sortir et profiter des parcs. La Ville de Sainte-Marie rappelle à la population que les parcs, espaces verts et infrastructures sportives demeurent fermés, et ce, tant que le gouvernement n’émettra pas de nouvelle directive à cet effet.

Les élèves du primaire seront de retour à l’école le 11 mai et c’est pourquoi que la ville autorise les établissements à utiliser certaines infrastructures sportives, parcs et espaces verts pendant les récréations, les cours d’éducation physique ainsi que l’heure du dîner. Le but est de respecter les mesures de distanciation sociale.

À noter que cette autorisation s’applique uniquement aux écoles. Il est demandé de continuer à respecter l’interdiction en d’autres temps.