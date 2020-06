Le gouvernement finance deux projets de sentiers à Saint-Lambert-de-Lauzon

La Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon a reçu plus de 161 000 $ dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) a annoncé le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

Ce sont deux projets qui ont été retenus. Les sentiers au parc du Faubourg présenté par la municipalité ont reçu un montant de 150 000 $. Tandis que le projet présent par le Club de ski de fond Saint-Lambert s’est vu octroyer 11 460 $ pour la mise à niveau des sentiers Pierre-Harvey.

La contribution gouvernementale est à hauteur de 80 % des coûts admissibles aux projets déposés.