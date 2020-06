Interdiction d'utiliser l'eau potable en extérieur dans plusieurs municipalités

La Beauce subit en ce moment une canicule et une période de sécheresse ce qui a poussé la municipalité de Saint-Martin à interdire l’utilisation de l’eau potable à des fins de nettoyage, d’arrosage et de remplissage des piscines.

Ceci est en vigueur dès maintenant, et ce, jusqu’à nouvel ordre. L’utilisation de l’eau potable est toutefois permise pour l’arrosage des potagers, des jardins, des boîtes à fleurs, des plates-bandes et des arbustes, mais seulement en soirée.

Ville de Sainte-Marie

En tout temps à Sainte-Marie, il est interdit d’arroser la pelouse existante, faire ruisseler de l’eau et arroser le pavage.

Le règlement 1577-2013 comporte de nombreuses consignes qui peuvent être lues sur le site Internet de la ville. Tout contrevenant est passible d’une amende minimale de 100 $.

Municipalité de Saint-Isidore

Saint-Isidore demande à sa population de réduire son utilisation de l’eau potable et de suivre un horaire prêt établi :

Numéros civiques pairs : jours du calendrier pairs

Numéros civiques impairs : jours du calendrier impairs

De plus, il est demandé de restreindre l’arrosage des pelouses, des jardins, des fleurs, des arbustes et des autres végétaux, le lavage des véhicules et des aires de stationnement et le remplissage des piscines.

Les nouvelles pelouses et les végétaux fraîchement plantés peuvent être arrosés.