Interdiction d'arroser: Beauceville s'ajoute à la liste

En raison du temps très sec qui perdure et de la consommation trop élevée de l’eau potable, la Ville de Beauceville vient d'interdire l'utilisation de l’eau potable à des fins d’arrosage et d’utilisation extérieure et ce, jusqu'à nouvel ordre.

La localité s'ajoute aux villes de Sainte-Marie et de Saint-Georges de même qu'aux municipalités de Saint-Prosper, de Saint-Martin et de Saint-Isidore qui ont imposé les mêmes restrictions plus tôt cette semaine.

On demande à la population de restreindre au minimum l’utilisation de l’eau potable et de respecter les règlements municipaux, pour ce qui concerne, entre autres, les nouveaux aménagements paysagers, les potagers, les boîtes à fleurs, les plates-bandes et les arbustes.

La chaleur torrentielle devrait se maintenir au moins jusqu'à mardi, selon les prévisions météorologiques.