Une fête nationale mobile pour les Beaucevillois

La population de Beauceville aura ses célébrations pour la Fête nationale du Québec qui se déroulera le 23 juin à partir de 19h30. La formule sera différente compte tenu de la situation actuelle.

Le comité du Festîle et les responsables de la vie communautaire de la Ville de Beauceville organisent un défilé musical pour l’occasion. Le départ sera donné près de l’école Jésus-Marie et se dirigera sur une partie de la 9e avenue et se dirigera sur la 115e rue. Par la suite, le convoi se dirigera dans l’ouest de la Ville sur la 6e avenue. (150e et église)

Les citoyens pourront sortir sur leur terrain pour assister aux différents spectacles offerts lors du passage du convoi.

Les Twins Brothers se produiront sur une remorque aménagée à cet effet pour l’occasion. Les gens sont invités à danser et chanter avec eux. La troupe de danse DANZA offrira un spectacle et les fous du roi seront présents et d’autres invités sont attendus.

Pour les gens qui n’ont pas de terrains à Beauceville, ceux-ci pourront se stationner à Place Beauceville pour voir le spectacle ou dans le stationnement de l’Église. Pourvu que tout le monde respecte les 2 mètres de distance et les consignes de la santé publique.

Vers 22 h, il y aura feux d’artifice sur l’île ronde pour clore la fête. Aucun rassemblement sur l’île ne sera accepté.