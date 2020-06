Les Constructions GBM obtiennent le contrat de 1,2M $

La Ville de Saint-Georges vient d'accorder le contrat d’agrandissement du pavillon Alfred-Leblond à l’entreprise Les Constructions GBM qui réalisera les travaux au coût de 1 232 000 $.

Ces travaux permettront notamment de faire l’ajout de près de 200 mètres carrés de surface en plus de procéder à la mise aux normes du bâtiment situé au parc des Sept-Chutes.

Le chantier s’amorcera dans la deuxième portion du mois d’août. Une fois l’agrandissement terminé, le pavillon pourra augmenter son offre de services et surtout accueillir beaucoup plus d’enfants lors des camps de jour.

Égout sanitaire 77e Rue et 78e Rue

C’est l’entreprise Giroux et Lessard qui réalisera les travaux de prolongement de l’égout sanitaire dans une partie des 77e Rue et 78e Rue au coût de 3 477 997 $.

Ce projet bénéficiera d’une subvention de 2 M$ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Le manque à gagner sera financé grâce à une taxe de secteur.

Dans un autre ordre d'idées, les élus ont accepté l’ajout d’un arrêt, toutes directions, dans le secteur ouest plus précisément à l’intersection de la 1re Avenue et de la 38e Rue A.

Un manque de visibilité, causé par l’étroitesse de la 1re Avenue et la dénivellation importante de la 38e Rue A, explique cet ajout.