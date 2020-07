L'achat local est populaire dans la MRC des Etchemins

La MRC des Etchemins avait lancé la campagne de financement participatif « Soyons malins, achetons Etchemins » qui encourage l’achat local. Jusqu’à présent a 15 025.00$ sur un objectif de 25,000$ ont été récoltés.

Il est possible de se procurer des bons d’achat jusqu’au 15 juillet ou de faire un don dans le but d’encourager l’achat local et soutenir lkes organismes de première ligne les plus touchés par la crise sanitaire.

Un total de 62 commerces se sont joints à la campagne. Pour la majorité, ils ont été durement touchés par la crise, et pour certains, ils ont été motivés par un élan de solidarité.

Rappelons que cette campagne bénéficie du soutien financier de Desjardins, par l’entremise de son programme Du cœur à l’achat, qui double l’objectif de la campagne, jusqu’à concurrence de 25000$. Cette contribution sera partagée entre des organismes communautaires, soient L’Essentiel des Etchemins et la Maison de Jeunes l’Olivier des Etchemins qui relèvent de grands défis en cette période de pandémie.

Le grand public est prié de contribuer en se rendant sur la plateforme La Ruche au lien suivant www.laruchequebec.com/etchemins avant le 15 juillet. Pour ceux qui préfèrent les transactions en argent comptant, ils peuvent venir au bureau de la MRC des Etchemins situé au 1137 route 277 à Lac-Etchemin.