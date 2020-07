Des sentiers seront réalisés au parc du Faubourg

Un contrat de construction et de gestion de la réalisation de sentiers au parc du Faubourg a été octroyé à l’entreprise Les Aménagements Nordiques lors de la séance du conseil municipal de Saint-Lambert-de-Lauzon du 6 juillet qui s'est tenu par voie de visioconférence.

Réalisé par la firme Terralpha, le plan de concept d’aménagement du parc du Faubourg, qui avait été déposé le 3 février dernier, prévoyait le réaménagement et la réhabilitation de sentiers. Toujours dans ce parc, des passerelles piétonnes seront construites afin que les usagers puissent traverser les deux cours d’eau par-dessus lesquels les sentiers passeront. La Municipalité s’est vu octroyer une subvention de 150 000 $ dans le cadre de ces travaux.

Raccordement du puits Coulombe

Il a aussi été résolu, lors de cette séance, d’adjuger un contrat à l’entreprise EMS Ingénierie dans le cadre d’un projet de raccordement du puits Coulombe au réseau d’aqueduc municipal et du prolongement de services de la phase II du parc industriel.

Ce contrat de services professionnels en architecture et en ingénierie vise la préparation et la réalisation de plans et devis. Le projet de raccordement du puits Coulombe au réseau d’aqueduc municipal recevra également une aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU).

Entente avec l’Escouade Canine MRC

L’entente pour la prestation de services animaliers liant la Municipalité à l’Escouade Canine MRC a par ailleurs été approuvée pour les années 2020 à 2022. Celle-ci a pour objet le contrôle de certains animaux comprenant l’émission et la perception des licences pour chien. Le contrôleur pourra délivrer des constats d’infraction à l’égard de la réglementation municipale en vigueur.

Autres nouvelles en bref

Le règlement numéro 814-19 relatif à la canalisation de fossés et à l’installation de ponceaux d’entrées charretières à l’intérieur de l’emprise de rue municipale a été adopté.

La Municipalité a également procédé à l’embauche de son nouveau directeur du Service des loisirs et de la vie communautaire, soit monsieur Pascal Vachon qui exerçait auparavant les mêmes fonctions à la Municipalité de Saint-Bernard.

L’acquisition d’une enseigne numérique a été autorisée. Cet outil permettra de diffuser des messages d’intérêt public auprès de la population plus efficacement.