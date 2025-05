Surplus d'exercice de 418 919 $ à Lac-Etchemin

La Municipalité de Lac-Etchemin a terminé son année financière au 31 décembre 2024 avec un surplus d'exercice de 418 919 $.

C'est ce que révèlent les états financiers consolidés déposés officiellement par le directeur général et greffier-trésorier, Patrick Lachance, lors de la séance du conseil municipal du 6 mai.

Ce surplus porte les excédents accumulés de fonctionnement, les réserves financières et les fonds réservés à 2 310 337 $, qui sont répartis comme suit: 635 857 $ en excédent libre, 757 874 $ en excédents de fonctionnement affectés, et 916 606 $ en réserves financières et fonds réservés.

Les prévisions de revenus de fonctionnement étaient de 8 082 057 $, qui se sont soldés à terme à 8 789 070 $. L’année 2024 en a été une de record pour les revenus de droits de mutation. Un montant de 300 780 $ a été enregistré alors que le budget prévu était de 130 000 $. La dette nette de la Municipalité de Lac-Etchemin atteint 2 915 795 $.

«Votre Conseil municipal, en collaboration avec les gestionnaires municipaux, vous livre encore, pour une 23e année consécutive depuis le regroupement municipal de novembre 2001, un excellent résultat financier qui permet ainsi à Lac-Etchemin de disposer de réserves financières substantielles pour la mise en place, au cours des prochaines années, de divers projets structurants pour la collectivité lacetcheminoise et ce, sans hypothéquer indûment sa capacité financière et par conséquent, l’endettement de ses citoyennes et citoyens», a indiqué le directeur général, Patrick Lachance

Les états financiers complets de l'année 2024 peuvent être consultés dans la rubrique Budget et finances dans la section Finances et taxation des Services municipaux du site Internet de la municipalité.