Vallée Jonction possède son système d'alertes de masse

Depuis le début du mois de juillet, la municipalité de Vallée-Jonction s’est dotée d’un système informatisé d’alertes de mobilisation en cas de sinistre.

Le système CITAM ( Centrale d’Impartition et de Traitement des Appels Municipaux) permet de créer des alertes de masse. Il permet de rejoindre rapidement et massivement les citoyens abonnés à ce système lors de situations d’urgence et en les informant sur des situations spécifiques.

Hier, la municipalité continuait d’inviter ses résidents à compléter leur inscription en ligne pour se munir de ce système gratuit.

Les alertes et communications sont paramétrables. Ainsi, chaque citoyen choisit les alertes et notifications qu’il souhaite recevoir, selon ses préférences. Il choisit aussi la façon dont il veut recevoir ses notifications : téléphone fixe résidentiel, cellulaire, SMS (texto) ou courriel.

La municipalité compte utiliser ce logiciel pour informer sa population dans des situations comme les inondations, les alertes météo, les mesures d’urgence en sécurité civile, les travaux publics, etc..

Vallée-Jonction n’est pas la première municipalité à installer ce service. La Ville de Beauceville utilise également le système CITAM depuis le mois d'avril, et la Ville de Saint-Joseph depuis le mois de mai.