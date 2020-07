Beauceville: le nouvel aréna portera le nom EJM/René-Bernard

Le nouvel aréna, présentement en construction à Beauceville, portera le nom Aréna EJM/René-Bernard, a confirmé le maire François Veilleux.

La dénomination n'a pas fait l'objet d'une annonce officielle mais l'information est apparue involontairement dans la version papier du numéro de mai du Beaucevillelien, le bulletin d'information de la Ville.

En effet, à la dernière page, deux dessins de maquette accompagnent un très bref article portant sur le projet multisports, dont l'un affiche clairement le nom du futur édifice.

Un peu embarrassé, l'élu a été obligé de confirmer à EnBeauce.com, qui lui a fait remarquer la chose, que c'était bel et bien le cas.

François Veilleux a expliqué toutefois que la désignation des noms aux bâtiments et aux installations de la cité sportive s'établit en fonction des sommes investies par les différents partenaires privés qui soutiennent un tel projet.

La décision ne relève donc pas du conseil municipal mais du comité de financement du projet multisports chargé de recueillir des fonds des entreprises locales et régionales qui veulent s'associer à l'initiative.

Pour le nom du nouvel aréna, EJM se rapporte bien sûr à l'École Jésus-Marie, qui a cédé une partie de ses terrains pour la construction de l'édifice.

Quant à René Bernard, il s'agit du fondateur de l'entreprise beaucevilloise du même nom, qui est spécialisée dans la transformation du bois alors que son activité première réside dans la vente de pin blanc et de bois traité au Canada, aux États-Unis et outre-mer.

Le maire Veilleux a tenu a rappelé que la famille Bernard « démontrait encore une fois » son soutien à la croissance et au développement de Beauceville. « Je m'en réjouis », a-t-il dit. Le premier magistrat a également confirmé que le terrain de baseball, qui sera aménagé près de l'ancien aréna, portera le nom de l'entreprise Duvaltex.

Ceci met donc fin à la possibilité de voir le nouvel aréna porter le nom de Marie-Philip Poulin, la Beaucevilloise considérée comme la plus grande joueuse de toute l'histoire du hockey féminin, triple médaillée olympique (Or en 2010 et 2014. Argent en 2018).

C'est elle qui avait notamment compté le but gagnant lors du match de finale de la discipline aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010 et aussi celui de la finale des Jeux de Sotchi en 2014, pour permettre au Canada de remporter la médaille d'or, pas une, mais deux fois.

Peut-être que les sommes que doit investir la Ville de Beauceville pour créer une oeuvre d'art dans le bâtiment pourraient être consacrées à ériger une statue à l'effigie de Marie-Philip Poulin, comme celles que l'on retrouve devant le Centre Bell et le Centre Vidéotron. Ce serait la moindre des choses...