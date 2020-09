Décès de l’ancien directeur général et greffier, Hilaire Turmel

L'ancien directeur général et greffier de la Ville de Beauceville, Hilaire Turmel, est décédé, vient d'annoncer aujourd'hui l'administration municipale par voie de communiqué de presse.

L'homme a occupé des fonctions importantes au sein de l'organisation avant et après la fusion de 1973. M. Turmel a été secrétaire-trésorier de Beauceville-Est et ensuite de la Ville de Beauceville fusionnée de 1965 à 1979. Il est ensuite devenu directeur général et greffier de 1979 à 1990.

M. Turmel a été l’un des fondateurs et le premier président du Club de golf de Beauceville en plus d’avoir œuvré au sein de la Jeune Chambre ainsi que dans plusieurs projets municipaux et organisations communautaires.

« Je salue les réalisations de M. Turmel et souligne son implication de 25 années dans le milieu municipal. J’offre, au nom de notre organisation municipale, mes sincères sympathies à sa famille » a déclaré François Veilleux, maire de Beauceville, dans le communiqué d'annonce.

Hilaire Turmel était âgé de 87 ans.