Les abris d'hiver pourront désormais être installés à compter du 1er octobre

Le conseil municipal a approuvé hier soir la modification des règles concernant les garages et abris de toiles temporaires pour la saison hivernale.

La date d'installation a été devancé au premier octobre au lieu du 15. Ils devront également se trouver à un mètre cinquante de la voie de circulation, au lieu de deux mètres de la ligne avant.

Rappelons que les abris de ce genre sont permis dans toutes les zones de la ville, dans toutes les cours et ce, jusqu'au 15 mai de l'année suivant son installation.

Par ailleurs, concernant le contrôle et le bien-être des animaux, les élus ont intégré le nouveau règlement provincial que toutes les municipalités sont obligées d'appliquer. Ils y ont ajouté en même temps, une section concernant la sécurité et le bien être des animaux, la salubrité des animaux, et l'aménagement des abris exigeant un minimum, lorsque l'animal doit coucher dehors.