MRC Robert-Cliche en zone rouge: le préfet Bolduc réclame des réponses de la santé publique

Le préfet de la MRC Robert-Cliche Jonathan V. Bolduc souhaite obtenir des réponses de la santé publique régionale justifiant que sa MRC ait été déclarée « zone rouge » alors que des MRC comparables de Chaudière-Appalaches sont toujours « zone orange » d'alerte à la COVID-19.

« Seulement ça [retourner au code orange], ce serait la moindre des choses », de dire l'élu lors d'une entretien vidéo avec EnBeauce.com.

Le préfet, qui est aussi maire de Saint-Victor, ne comprend que dans Chaudière-Appalaches, les MRC de Montmagny, L’Islet et les Etchemins soient demeurées au palier orange alors que la MRC Robert-Cliche compte des chiffres de contagion au coronavirus presqu'aussi bas.

« Il s’agit de trois MRC tout à fait comparables à notre résultat actuel, soit 6 cas sur 19 300 habitants. Je veux bien faire, comme nous demande la ministre Guilbeault, que l’on demeure « dociles », mais à voir de la façon qu’on nous traite comme région, ça donne une impression de doubles standards », a-t-il précisé.

« C’est la santé publique qui nous impose ce régime, on fait tous les efforts de la lutte à la COVID et il ne faut pas lâcher là-dessus. Mais comment peut-on nous justifier que notre MRC ne puisse pas avoir droit au même traitement que d’autres MRC de Chaudière Appalaches, pas plus, pas moins ? » a conclu le préfet Bolduc, tout en remerciant le député Luc Provençal pour son appui indéfectible notamment dans ce dossier.

Il n'a d'ailleurs pas voulu trop s'avancer sur les informations révélées aujourd'hui par EnBeauce.com à l'effet que le député de Beauce-Nord aurait subi des pressions de son propre gouvernement pour qu'il cesse ses réclamations de retour au code orange pour la MRC Robert-Cliche.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo accordée par Jonathan V Bolduc à EnBeauce.com.