Rendez-vous régional de l'UMQ animé par le maire de Saint-Georges

La présidente de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Suzanne Roy, participera vendredi au huitième Rendez-vous régional du monde municipal, qu’elle animera en ligne en compagnie de l’administrateur régional de l’Union pour Chaudière-Appalaches et maire de Saint-Georges, Claude Morin.

Rappelons que ces rencontres, qui se déroulent en format virtuel tout au long de l’automne dans plusieurs régions au Québec, permettent aux élues et élus municipaux de discuter des moyens nécessaires pour accélérer la relance économique sécuritaire et durable dans toutes les régions.

Les détails à propos des Rendez-vous régionaux du monde municipal et les prochaines rencontres confirmées sont disponibles sur le site Web de l’UMQ.

Depuis plus de 100 ans, l’UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d’exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces.

Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d’affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.