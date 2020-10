Un 2e prix pour la municipalité de Saint-Philibert

La Municipalité de Saint-Philibert a remporté le 2e prix du concours Inspiration MMQ (mutuelle des municipalités du Québec) pour son initiative visant à remplacer un module de jeu désuet dont l’emplacement posait des enjeux de sécurité.

Ce concours en gestion des risques souligne l’engagement et le dynamisme des municipalités-membres assurées. Il reconnaît officiellement leur capacité à mettre de l’avant des initiatives visant à éviter des sinistres coûteux et à favoriser l’offre de milieux de vie attrayants et sécuritaires pour les citoyens.

Ce concours a permis de récompenser trois municipalités qui se sont démarquées. Le deuxième prix reçu par la localité beauceronne est une somme de 5000 $. Le premier prix a été décerné à la municipalité de Saint-Irenée et le troisième à la ville d’Hudson.

« En plus de faire l’acquisition d’un module de jeux respectant les normes en vigueur, la municipalité a remanié l’espace à l’aide d’un aménagement paysager et d’œuvres d’art réalisées dans le cadre du projet « Les Arts de la Rue » par une artiste de la région. Ce projet illustre bien comment de petites actions en gestion des risques peuvent avoir de grands impacts. Il s’agit d’un projet permettant de réduire les risques en responsabilité civile qui peut être aisément reproduit par une autre municipalité », a indiqué l'administration de Saint-Philibert par voie de communiqué de presse.