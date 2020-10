La FQM réclame un régime forestier adapté aux réalités des régions

Le Regroupement des communautés forestières de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) demande au ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, de moderniser le régime forestier afin de mieux l’adapter aux réalités des régions.

En ce sens, le Regroupement propose plusieurs pistes de solution dans une déclaration dévoilée cette semaine à l’attention du ministre.



« Cette année marque le 10e anniversaire de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier qui a mené à une réforme du régime forestier qui n’a pas rempli ses promesses quant à la viabilité de la filière forestière. Devant la volonté du gouvernement de moderniser le régime, nous proposons des solutions qui sont le fruit d’une réflexion amorcée lors du 3e Forum des communautés forestières qui s’est tenu en début d’année. À titre de porte-parole des régions, la FQM souligne que cette modernisation est une formidable occasion d'inclure les régions dans la relance économique qui s’amorce », a soutenu le préfet Luc Simard, président du Regroupement des communautés forestières de la FQM



Une meilleure planification des travaux

Dans sa déclaration, le Regroupement suggère, entre autres, au gouvernement du Québec:

• D’établir sur un horizon de 5 ans une planification des opérations forestières;

• D’adapter les mécanismes de mise aux enchères du Bureau de mise en marché des bois;

• De mettre sur pied une commission parlementaire pour entendre les partenaires de la forêt publique et privée sur les avenues visant à améliorer le régime forestier et à développer la forêt privée.

« Il est impératif de redynamiser ce secteur de l’industrie qui permet à plus de 60 000 familles réparties à travers plus de 200 communautés sur l’ensemble du territoire québécois de gagner leur vie », a conclu M. Simard.



Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) agit comme porte-parole des municipalités et des MRC du Québec. L'organisme compte quelque 1 000 membres.