Une fête de l'Halloween des plus réussies à Adstock

Des centaines de citoyens de la Municipalité d’Adstock ont participé aux différents défis en lien avec l’Halloween, organisé par le Service des loisirs de l'endroit.

Que ce soit pour décorer leur résidence, cuisiner des mets aux couleurs de cette fête ou encore bricoler des citrouilles, des chats noirs ainsi que des fantômes, les petits et les plus grands Adstockois se sont prêtés au jeu au cours des dernières semaines. Parmi les jeunes qui ont participé aux activités, huit petits monstres ont remporté chacun un kilo de bonbons!

Pour ce qui est du RALL-O-WEEN, qui se tenait la journée même de l’Halloween et qui a été prolongé pour une journée supplémentaire, plus de deux cents personnes ont pris part à l’activité.

Sous forme de rallye, les citoyens et les familles ont sillonné les différents secteurs de la municipalité afin de trouver les joyaux de l’Halloween à l’aide d’indices. Les personnes, ayant découvert l’emplacement de tous les joyaux, avaient la chance de gagner cinq kilos de friandises. Enfin, le temps d’un après-midi, les membres de l’équipe du Service des loisirs se sont déguisés et ont même remis des friandises devant l’église du secteur de Saint-Méthode.

Le maire d’Adstock, Pascal Binet, s'est dit heureux de l’engouement suscité par la fête d’Halloween, surtout dans le contexte de la pandémie.

« C’est un baume au cœur. Les gens étaient contents de sortir en famille et pour certains, c’était une occasion de briser un peu l’isolement engendré par le confinement. Le taux de participation vient confirmer qu’il est possible de faire les choses autrement et notre Service des loisirs prouve une fois de plus qu’il est capable d’innover et d’être au service de notre population. Notre brigade de pompiers était également présente pour assurer la sécurité dans les périmètres urbains et nous les remercions d’être toujours au rendez-vous lors d’événements spéciaux. Maintenant, nous sommes en mode Noël plus tôt que prévu. De belles surprises s’en viennent pour nos citoyens et on les invite maintenant à décorer leur propriété. »

Décorer pour Noël dès maintenant!

En collaboration avec les différents comités d’embellissement des secteurs de Sacré-Cœur-de-Marie, Saint-Daniel et Saint-Méthode, Adstock sera illuminée pour le temps des Fêtes.

Chose certaine, la féérie règnera afin de mettre de côté la crise sanitaire qui sévit présentement. De plus, l’équipe du Service des loisirs travaille de son côté à mettre en place une programmation qui permettra aux enfants, aux familles et même aux plus grands de participer aux activités de Noël tout en conservant une distance de deux mètres et en respectant les mesures sanitaires.

Afin de suivre la situation qui risque d’évoluer au cours des prochaines semaines, les diverses informations en lien avec les activités du temps des Fêtes seront diffusées via les pages Facebook de la Municipalité d’Adstock et celle des loisirs.

« Nous comprenons que la pandémie vient modifier la tenue des différentes célébrations. Par contre, nous tenterons de faire autrement et nous accueillerons avec plaisir vos suggestions pour vivre un beau temps des Fêtes! », de conclure le maire Binet.