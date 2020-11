Gestion des matières résiduelles: Un prix à la MRC de La Nouvelle-Beauce

La MRC de La Nouvelle-Beauce a remporté un prix dans le cadre du 21e Colloque sur la gestion des matières résiduelles, qui a réuni la semaine dernière de manière virtuelle plus de 250 spécialistes du secteur.

Ainsi, elle a reçu une attestation de niveau 1 du programme GMR Pro qui vise à stimuler, outiller et reconnaître les efforts des organisations municipales qui s’engagent envers la réduction des matières envoyées à l’élimination.

La MRC de La Nouvelle-Beauce fait partie des neuf municipalités récompensées pour leur remarquable gestion des matières résiduelles à l’occasion de ce colloque organisé par Réseau Environnement en collaboration avec Recyc-Québec.

« Ce programme, et tous nos programmes en général, est nourri par l’expertise et l’expérience des municipalités membres. C’est ce partage au sein de communautés de pratique qui donne une valeur ajoutée à nos programmes d’excellence, et notamment à GMR Pro. », a déclaré Christiane Pelchat, p-dg de Réseau Environnement.