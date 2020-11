Sainte-Clotilde inaugure son nouveau panneau numérique

La Municipalité de Sainte-Clotilde a inauguré jeudi son nouveau panneau lumineux installé au centre du village.

Le maire, Gérald Grenier, avait donné rendez-vous à quelques élus et représentants de la Caisse Desjardins du Sommet de la Beauce pour souligner l’acquisition de cette nouvelle infrastructure acquise au coût de 30 000$.

Le panneau lumineux diffusera de l’information en continu pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes de part et d’autre de l’intersection située en face de l’Église.

« Lors de la récente démarche de consultation pour élaborer notre politique aînée-famille, les Clotildoises et Clotildois ont exprimé le souhait d’être informé par différents moyens de communication de la Municipalité sur ce qui se passe dans la communauté. Le panneau numérique faisait partie des outils de communication par excellence pour rejoindre nos citoyens, » a affirmé M. Grenier.

Ce nouveau média permettra également de promouvoir les attraits naturels et touristiques propres à la Municipalité, tels le mont Grand Morne, le barrage Pomerleau ou le pont couvert Bolduc.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts soutenus que déploie la Municipalité afin d’améliorer ses communications et les services offerts aux citoyens.

« Inaugurer le panneau numérique au cœur du village est un geste symbolique important. Nous voulons attirer de nouveaux habitants, des travailleurs migrants et des visiteurs dans notre communauté accueillante de Sainte-Clotilde, » a lancé Robin Rodrigue, conseiller municipal et responsable des questions familles et aîné.

La Municipalité dévoilera bientôt sa nouvelle identité visuelle, qui sera bien en vue sur tous les outils de communication et de promotion.

Enfin, grâce à l’octroi d’une subvention du ministère de la Famille du Québec, Sainte-Clotilde sera appuyée par l’expertise de Vivre en Ville pour créer des milieux de vie durables et favorables au vieillissement actif.

PHOTO : Gérald Grenier, maire de Sainte-Clotilde, Cindy Labonté administratrice à la caisse des Sommets de la Beauce, Marie-Claude Gagnon, directrice générale de la caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, Francis Paré, chargé de projet et Robin Rodrigue, conseiller municipal.