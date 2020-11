Serge Vallée nommé directeur général de la Ville de Beauceville

La Ville de Beauceville vient d’annoncer par voie de communiqué de presse l’arrivée de Serge Vallée à la direction générale de son organisation.

M. Vallée, qui possède une maîtrise en administration publique et un baccalauréat en sociologie, a occupé pendant plusieurs années les fonctions de directeur général, dont plus de sept ans dans le milieu municipal. Il est entré en fonction le 9 novembre.

« Je suis heureux d’accueillir M. Vallée dans notre organisation et je suis convaincu qu’il saura mettre à profit son expérience pour nous permettre de relever tous les beaux défis et projets qui sont sur nos tables de travail. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe et dans notre ville dynamique ! », a mentionné le maire François Veilleux.

Serge Vallée remplace Félix Nunez qui, en août dernier, avait annoncé qu'il quittait ses fonctions après plus de neuf ans à la direction des services administratifs de la Ville.