Ville de Saint-Georges lance son premier guide des nouveaux arrivants

La Ville de Saint-Georges a lancé cet après-midi son premier Guide des nouveaux arrivants visant à soutenir les personnes immigrantes dans leur intégration.

Ce document de 100 pages rassemble des informations pratiques à propos des services municipaux, des services de loisirs et de culture disponibles à Saint-Georges ou encore des indications relatives au secteur des affaires ou de l'éducation par exemple.

Avec ses cartes et ses nombreuses photographies, il se veut « simple et efficace » comme l'a exprimé Claude Poulin le directeur général de la ville de Saint-Georges. Son format sac à main ou portière de voiture permettent de facilement le garder à porté de main.

Ce projet a nécessité environ un an et demi de travail à temps perdu et 5 000 $ d'investissements pour voir le jour.

Le directeur général et le maire de ville de Saint-Georges ont chacun souligné le travail et l'investissement de Lisa Gagné qui a été à la tête de cette production.

« Ce guide-là est né d'un besoin exprimé par des entreprises et des nouveaux arrivants à la ville. Il fallait un outil pour faciliter l'arrivée des nouveaux, notamment ceux de l'extérieur du pays recruté par les entreprises. Le message que j'ai reçu était de créer un outil pour faire connaître notre milieu de vie » a expliqué madame Gagné. « Ce n'est pas un outil de promotion, mais plutôt d'informations. »

Il est également disponible en version électronique sur le site de la ville de Saint-Georges, cette version est « cliquable » pour accéder au site web ou envoyer des courriels. Pour les nouveaux arrivants, il sera aussi fourni sur support USB.

Quant à la version papier, elle est disponible à l'Hôtel de Ville ou au Carrefour Jeunesse Emploi Beauce-Sud.

La version disponible sur internet permet de le rendre consultable depuis l'étranger par exemple afin d'attirer du monde en présentant à quoi ressemble le milieu de vie qu'est Saint-Georges.

Chaque début d'année, les versions papier et numérique seront mises à jour.

« Pour faciliter l'intégration, il faut être prêt à accueillir et aider. » De dire Claude Morin, maire de la ville de Saint-Georges. « Ce guide est destiné à tout le monde. D'abord aux nouveaux arrivants, mais il permettra aussi certainement aux personnes déjà résidentes de la ville de découvrir de nouvelles informations. »

Les entreprises et les institutions peuvent également ajouter des pages pour l'utiliser et le personnaliser.

Une visioconférence sera justement tenue d'ici début décembre par Trait d'union, Service d'accueil et d'intégration en immigrationBeauce-Sartigan, à leur intention pour leur présenter et les inviter à l'utiliser.

« C'est un beau faire-part d'invitation à la ville de Saint-Georges », a conclu Lisa Gagné.