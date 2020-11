L’Escouade Canine MRC prend en charge le contrôle animalier

À compter du 1er décembre, et ce pour les cinq prochaines années, c’est l’Escouade Canine MRC qui procédera à l’enregistrement et à la remise des médailles pour les animaux de compagnie sur le territoire de la Ville de Saint-Georges.

À compter du mois de janvier 2021, les employés de l’entreprise feront du porte-à-porte pour permettre aux propriétaires de chien et de chat de renouveler la médaille d'enregistrement de leurs animaux.

Comme l’Escouade se rendra à domicile et prendra en charge toute la gestion du contrôle animalier, aucun avis ne sera acheminé par l'administration municipale et il ne sera plus possible de payer à l’hôtel de ville.

Après trois visites au même domicile sans avoir pu rencontrer le propriétaire de l’animal, l’employé de l’organisme laissera un avis écrit. Sur cet avis, on demandera au citoyen de bien vouloir faire parvenir son renouvellement de licence, dûment rempli au verso de l’avis, avec les informations sur le ou les animaux. Le propriétaire pourra par la suite poster l’avis, avec un chèque idéalement, à l’adresse indiquée sur celui-ci.

À compter du 1er décembre prochain, les personnes qui désirent de l’information pourront communiquer avec l’Escouade soit par courriel ([email protected]) ou par téléphone (418 225-9203).

Précisons que l’Escouade Canine MRC dessert 85 municipalités dans six MRC dont Beauce-Sartigan, Robert-Cliche, Nouvelle-Beauce, Bellechasse, des Etchemins, Le Granit et des Appalaches. L’entreprise existe depuis 1979.