L'espace Carpe Diem est officiellement complété

La ville de Saint-Georges a reçu hier, des mains de l’entrepreneur Construction JL Groleau, les clés du bâtiment à l’espace Carpe Diem.

La réalisation de la phase II, qui a nécessité un investissement de 3,8 M$, a permis l’aménagement d’un bâtiment de services, une scène extérieure, un parterre avec des sentiers ainsi qu’un stationnement.

Cette addition vient ainsi compléter l’espace Carpe Diem sur lequel on y retrouve notamment le skateparc.

Ce lieu, qui deviendra une plaque tournante des événements culturels et festifs, permettra la présentation de spectacles à petit et grand déploiement.

Avec son vaste parterre, l’espace pourra accueillir plus de 8 000 spectateurs.

D’ailleurs, les artistes qui fouleront la scène auront comme toile de fond la rivière Chaudière ainsi que la passerelle Canam/Boa-Franc. Ceux-ci pourront également profiter de loges aménagées à l’intérieur du bâtiment.

En hiver, les sentiers devant la scène seront glacés et permettront aux patineurs de s’élancer dans ce décor féérique. Les sentiers éclairés seront animés grâce un système de son extérieur de haute qualité.

« Ce lieu des plus rassembleurs permettra de créer une belle et grande synergie au sein de notre communauté. Il est un ajout de taille qui vient renforcer l’offre de services de la Ville et qui permettra d’accueillir des événements qui feront rejaillir notre communauté sur la scène régionale et même provinciale », a exprimé le maire de Ville de Saint-Georges.

Bâtiment de services

Le bâtiment de services sera des plus polyvalents. En plus des loges, on y retrouvera des salles de toilettes, un casse-croûte, une pièce pour accueillir les patineurs afin de leur permettre de chausser leurs patins, un garage pour y abriter la resurfaceuse ainsi que divers locaux pour le bon fonctionnement des lieux.

Pour le maire de Ville de Saint-Georges, Claude Morin, c’est avec grande fierté qu’il voit ce projet maintenant complété. « Il s’agit d’une réalisation « signature » pour la Ville. Ce lieu rassemblera des milliers de personnes annuellement. Tantôt ils viendront y patiner, tantôt y voir un spectacle alors que nos artistes auront une scène supplémentaire pour démontrer tous leurs talents et se faire valoir. Au nom de mon conseil, félicitions à tous les partenaires et toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin à ce projet. », de souligner M. Morin.