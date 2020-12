Une chasse aux rennes hors du commun à Saint-Lambert-de-Lauzon

Pour plonger les familles, en particulier les enfants, dans l’esprit des Fêtes malgré la pandémie, la Municipalité de Saint Lambert-de-Lauzon leur propose de participer à une chasse aux rennes unique en son genre durant tout le mois de décembre.

Cette activité permet de passer un bon moment en plein air, tout en découvrant deux parcs des plus agréables à visiter dans la localité.

Les participants et participantes devront démontrer leur sens de l’observation et une certaine aisance avec les technologies pour aider le père Noël à retrouver ses six rennes.

Afin de relever le défi, il suffit d’avoir accès à un téléphone cellulaire muni d’une connexion Internet. La chasse se déroule au parc du Détroit de la Chaudière jusqu’au 15 décembre, puis prendra place dans le nouveau sentier pédestre du parc du Faubourg du 16 au 31 décembre.

À leur arrivée dans le parc, les familles apercevront un panneau explicatif sur lequel se trouve un code QR. Après l’avoir scanné, elles pourront suivre les indications et partir à la recherche des rennes. Pour s'assurer du bon déroulement de l'activité, il est important de ne pas fermer son téléphone et de désactiver la mise en veille automatique.

Développée par l’agence Idéealiste, cette activité est uniquement offerte à Saint-Lambert-de Lauzon. La Municipalité demande aux personnes qui y participeront de le faire en demeurant dans leur bulle familiale, tout en respectant l’ensemble des autres consignes sanitaires en vigueur.