Budget 2021 : Saint-Lambert poursuit sur sa lancée

Le budget et le plan triennal d'immobilisation adoptés en fin d'année par la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon prévoient entre autres l'aménagement d'un parc donnant un accès direct à la rivière Chaudière, d'un pavillon de service au parc du Faubourg et d'une surface de dek hockey.

Ce budget s'établit à 9 590 000 $, soit une hausse des revenus et des dépenses de 4 %. Le taux de la taxe foncière augmentera de 2 % pour les secteurs résidentiels, commerciaux et agricoles et de 6 % pour les immeubles industriels. Cette situation résulte de la hausse des coûts de déneigement, des services de la Sûreté du Québec, de la collecte des matières résiduelles, de l'organisation de la prochaine élection générale et de la révision de la planification urbanistique du territoire.

« Offrir un budget juste dans un esprit de saine gestion afin de poursuivre la construction du Saint-Lambert-de-Lauzon de demain axé sur une offre de service public dynamique et accessible pour toute la population. Il s'agit de l'esprit dans lequel l'ensemble des membres du conseil et des employés municipaux ont réalisé l'exercice budgétaire de la prochaine année », a affirmé le maire de la municipalité, Olivier Dumais, lors de son allocution.

À la liste de projets s'ajoutent entre autres le prolongement de la piste cyclable entre le parc Alexis-Blanchet et le parc du Faubourg, le réaménagement des terrains de soccer du parc du Faubourg et l'acquisition de bandes pour les patinoires du parc Alexis-Blanchet. Pour 2021, le plan triennal d'immobilisation se chiffre à 12 900 000 $, dont 20 % proviennent de subventions.

Impact de la pandémie

Par souci de prévoir les investissements importants dans les infrastructures essentielles qui se réaliseront dans les prochaines années, la Municipalité n'a pas retenu l'option d'offrir un gel de taxes à ses citoyens et citoyennes. Elle a tout de même limité le plus possible l'impact du budget.

« Bien que nous ayons offert un répit aux personnes qui en avaient besoin en suspendant les intérêts sur les sommes dues en 2020, nous devons continuer d'investir afin d'assurer notre santé financière à moyen et long terme », indique M. Dumais.

Le maire de Saint-Lambert-de-Lauzon annonce du même souffle que le projet d'envergure de raccordement d'un nouveau puits d'eau potable se concrétisera dans la deuxième moitié de 2021 avec le début de la phase de construction, avant de se poursuivre en 2022.