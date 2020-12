Un budget plus équitable à la MRC Robert-Cliche

Voir la galerie de photos

La Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche a adopté cette semaine son budget 2021 dont le préfet estime qu'il est plus équitable envers les municipalités-membres.

C'est du moins ce qu'a indiqué Jonathan V. Bolduc, qui est aussi maire de Saint-Victor, lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com pour faire, notamment, le bilan de l'année 2020 au sein de son organisation

Ainsi, le budget de 5 551 485 $ qui vient d'être endossé par les élus pour l’année 2021, prévoit une hausse moyenne des quotes-parts d’environ 1,6%, selon la municipalité, soit une augmentation de moins de 40 000 $ ou environ 2$ par citoyen.

Le préfet Bolduc précise que cette nouvelle équité est attribuable à la modernisation du budget, amorcée l’an passé, notamment au niveau de l’établissement des quotes-parts. Ainsi, avec le budget de l’année en cours, la MRC est progressivement passée à une répartition hybride selon un ratio 50/50, basé sur la richesse foncière uniformisée (RFU) et la population.

« Cette répartition RFU/population évite d’avoir un impact majeur sur le compte de taxes des résidents de municipalités subissant de grandes variations. Prenons par exemple un projet industriel d’importance qui viendrait majorer la valeur foncière, ou encore une baisse de valeur provoquée par la démolition de plusieurs bâtiments. comme cela a été le cas à Beauceville et à Saint-Joseph en raison des inondations. Notre nouvelle méthode vient atténuer les fluctuations des évaluations immobilières ou de la population », de signaler M. Bolduc qui fait remarquer que la situation financière de la MRC est bonne et qu'elle n’a plus de dette depuis quelques années.

Écoutez l'intégrale de l'entretien vidéo avec le préfet de la MRC Robert-Cliche alors qu'il est aussi question de la refonte du programme de soutien aux communautés, autrefois appelé Pacte rural et Fonds de soutien aux projets structurants.