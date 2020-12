Quoi faire à Saint-Georges pendant le temps des Fêtes?

Pendant la période des Fêtes, le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges propose une panoplie d’activités permises en famille.

Toutes ces activités doivent bien sûr suivre les exigences de la direction de la Santé publique.

Bain libre - Polyvalente Saint-Georges

Les réservations se prendront en ligne seulement via le logiciel Sport-Plus. Il sera possible de réserver uniquement trois jours à l'avance. 20 personnes peuvent être accueillies par plage horaire. Une seule plage horaire peut être réservée par journée.

Horaire : 27, 28, 29 et 30 décembre ainsi que 2 et 3 janvier de 13h à 14h15 et de 14h45 à 16h.

Badminton libre - Polyvalente Saint-Georges

Les réservations se prendront par téléphone à compter de lundi matin 21 décembre 8h (priorité aux détenteurs de la carte-loisirs le lundi avant-midi).

Pour les plages horaires du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021, voici l’horaire :

Horaire régulier : 21 et 22 décembre

27, 28, 29 et 30 décembre ainsi que 2 et 3 janvier : 13h à 14h et 14h30 à 15h30

Retour à l’horaire régulier à compter du 4 janvier

Patinage libre - centre sportif Lacroix-Dutil

Les réservations se prendront en ligne seulement via le logiciel Sport-Plus. Rappelons que l’on doit toujours réserver trois jours à l'avance. Tout comme le bain libre, 20 personnes peuvent être accueillies par plage horaire et une seule plage horaire peut être réservée par journée.

Horaire: 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 décembre ainsi que 3, 4, 5, et 6 janvier

Location demi-glace famille-bulle – centre sportif Lacroix-Dutil

Il est possible de louer une demi-glace en famille les 21, 22, 23 décembre, les 28, 29, 30 décembre ainsi que les 4, 5 et 6 janvier.

Vous pouvez réserver par téléphone, pendant les heures de bureau, jusqu’au 22 décembre, en composant le 418 228-8155, poste 2257.

Centre de ski Saint-Georges

Le centre de ski Saint-Georges ouvrira dès qu’il y aura suffisamment de neige pour permettre de damer. La Ville de Saint-Georges informerons la population dès que possible.

Bibliothèque – centre culturel Marie-Fitzbach

La bibliothèque municipale de Ville de Saint-Georges offre un certain nombre de services malgré les restrictions en lien avec les mesures sanitaires.

La bibliothèque est ouverte:

Lundi au vendredi, de 10h à 18h

Samedi, de 10h à 17h

Durant la période des fêtes, celle-ci sera fermée les 24, 25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier. La bibliothèque ouvrira exceptionnellement les dimanches 27 décembre et 3 janvier de 10h à 17h.

Veuillez noter que les bureaux administratifs du Service des loisirs et de la culture seront fermés du 23 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Si vous avez des questions d’ici le 22 décembre 16 h, communiquez au 418-228-8155, poste 0 ou consultez le calendrier des activités ci-dessous.