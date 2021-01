Salaire du maire: un vote pour « régulariser la situation »

Le vote tenu hier soir par les élus du conseil municipal de la Ville de Beauceville sur la hausse temporaire du salaire du maire François Veilleux en était un pour « régulariser la situation » puisqu'une partie des sommes impliquées ont déjà été versées à l'élu.

C'est du moins ce qu'a confirmé le directeur général, Serge Vallée, lors de la période de questions du public, présentée hier soir en mode virtuel via la plateforme Zoom, qui a précédé la séance du conseil. « Oui, il y en a [des montants qui ont été versés] », a-t-il répondu à la question d'EnBeauce.com.

Rappelons que le 9 décembre dernier, l'administration municipale a publié un avis public pour un projet de règlement modifiant temporairement le salaire du maire pour faire passer la paye annuelle du premier magistrat de 58 233$ à 82 956$ et les allocations de dépenses de 16 767$ à 17 044$.

Durant cette période de questions, à laquelle plusieurs contribuables ont participé, le maire Veilleux, et des membres du conseil, ont expliqué à quelques reprises que cette « compensation » était justifiée par le fait que le premier magistrat avait dû accomplir plusieurs tâches de représentation et de gestion durant l'absence et/ou le départ de cadres à la Ville, à savoir le directeur général, le directeur des travaux public et le directeur de l'urbanisme.

Tout cela, dans le contexte des inondations, de la démolition d'une centaine de maisons et commerces, de la construction du nouvel aréna, des projets de revitalisation du centre-ville et de la rive Ouest, sans oublier la crise du coronavirus.

François Veilleux a expliqué que son administration a fait le choix de ne pas aller chercher des ressources externes pour compenser les besoins ce qui a permis de « sauver entre 70 000 $ et 100 000 $ pour 20 000 $ en compensation au maire. »

« C'est de la reconnaissance que je vois dans cette compensation », a déclaré la conseillère du district 2, Marie-Andrée Giroux alors que son collègue du district 1, Kevin Boutin, a souligné le travail important fait par le maire pour soutenir les citoyens dans le dossier des inondations et de la démolition des maisons.

Hier matin, le conseiller du district 3, Sylvain Bolduc, avait fait savoir par le biais d'EnBeauce.com, qu'il entendait voter contre la proposition de la hausse temporaire du salaire du maire parce qu'il trouvait la démarche « irrespectueuse envers les citoyens » dans le contexte actuel.

Hier soir, il n'est pas intervenu durant la période de questions virtuelle. Mais comme promis, le conseiller Bolduc a voté contre la résolution, lors de la séance du conseil, qui a finalement été adoptée à la majorité.

Pas de pont d'or

Par ailleurs, la Ville de Beauceville n'a pas versé de « pont d'or » à l'ex directeur général, Félix Nunez, pour l'inciter à quitter ses fonctions au sein de l'administration municipale, a déclaré le maire Veilleux.

M. Nunez est tombé en congé de maladie en mars 2020 et n'est jamais revenu en fonction avant de finalement quitter son poste au mois d'août dernier. Il travaille depuis à son propre compte.

Son successeur, Serge Vallée, a indiqué que les seules sommes qui avaient été versées à Félix Nunez étaient celles auxquelles il avait droit compte tenu de ses années de service et de sa condition d'emploi.